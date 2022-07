Lenkerin verursacht Todes-Crash, macht Foto, fährt weiter

Die Auto-Lenkerin soll verkehrswidrig auf der Straße gewendet haben und dadurch musste ein Motorradfahrer ausweichen und prallte gegen Baumschutzbügel. Er starb an den schweren Verletzungen im Krankenhaus.

Deutschland. Donnerstagfrüh kam es in Düsseldorf zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Ein Motorradfahrer musste auf der Straße Auf'm Hennekamp einer Auto-Lenkerin ausweichen, die offenbar verkehrswidrig gewendet hatte und kam zu Sturz. Trotz Bremsversuche stürzte der Mann und prallte gegen einen Baumschutzbügel. Der Biker erlag kurz darauf an seinen schweren Verletzungen im Krankenhaus.

Ein Polizeisprecher sagt gegenüber der "Rheinischen Post": "Zeugen haben gesagt, die tatverdächtige Frau hätte angehalten, sei zu dem Verletzten gegangen, habe ihn angeschaut und sei dann weitergefahren." Außerdem habe die Frau ein Foto von der Situation gemacht, schreibt die Zeitung weiter. Dann habe sie gesagt, sie müsse weiter zur Arbeit.

Sie soll keine Notrufnummer gewählt oder nach Hilfe gerufen haben – das hätten dann die Zeugen gemacht, heißt es laut ersten Aussagen. Sie werden jetzt vernommen, auch die Unfallfahrerin.

Verdächtige an Arbeitsstelle ausfindig gemacht

Die Zeugen konnten sich das Kennzeichen der Autofahrerin merken. Diese konnte so an ihrer Arbeitsstelle ausfindig gemacht werden. Ihr Auto und ihr Führerschein wurden von der Polizei sichergestellt. Eine Obduktion des Unfallopfers soll nun mehr Klarheit in den Fall bringen.

Wegen Fahrerflucht droht der Verdächtigen eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren. Eine noch längere Gefängnisstrafe droht, wenn der Tatbestand der unterlassenen Hilfeleistung oder gar der fahrlässigen Tötung dazu kommen würden.