Fünffaches Glück im US-Bundesstaat Texas.

Texas. Heather (39) und Priscilla (35) hatten schon eine Tochter (3). Als sie sich erneut für eine künstliche Befruchtung entschieden, hofften sie eigentlich nur auf ein weiteres Baby. Dann die Überraschung: Heather wurde tatsächlich wieder schwanger – mit fünf Babys!

Gemischte Gefühle

Gegenüber der britischen "Daily Mail" erzählten die Frauen von ihrem Schock: "Ich habe mich sofort verängstigt gefühlt, als wir herausgefunden haben, dass es fünf Babys werden, weil ich mich fürchtete, dass meine Schwangerschaft besorgniserregend und kompliziert werden würde", sagte Heather im Interview. Die Gefühle der Mütter seien aber bald ins Positive umgeschlagen: "Ich habe realisiert wie besonders und einzigartig unsere Babys sein würden. Es fühlt sich an, als hätten wir die Lotterie gewonnen", so die US-Amerikanerin.

Statistische Sensation

Alle fünf Babys wurden in der 28. Schwangerschaftswoche per Kaiserschnitt auf die Welt gebracht. Nach drei Monaten im Spital konnten alle Kinder nach Hause geholt werden. Die erste Tochter des Paares hat somit fünf Geschwister erhalten – allesamt Schwestern! In den Vereinigten Staaten ist nur ein anderes Set an Fünflingen registriert, Heathers und Priscillas Kinder sind also eine kleine Sensation.