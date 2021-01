Das bekommen George, Charlotte und Louis als erste Mahlzeit des Tages.

Herzogin Kate ist dafür bekannt, dass sie gerne selber kocht. Auch Prinz William soll sich in seiner Freizeit oft in der Küche aufhalten. Nun hat Kate beim Besuch einer Kindertagesstätte dazu geäußert, was ihre Kinder am Liebsten essen.

Kate verrät: Das bekommen Kinder zum Frühstück

Ist es ein klassisches englischen Frühstück mit Würstchen, gebratener Tomate, Baked Beans und Spiegelei? Nein, das deftige Nationalgericht ist freilich kein Essen für alle Tage. Sondern Müsli und Äpfel. Ganz simpel soll es also in der Familie Cambridge zugehen, wenn es um das zubereiten von Frühstück geht. Alle drei Kinder, George, Charlotte und Louis lieben das ausgewogene Frühstück sehr, so heißt es.

