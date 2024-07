Letzte-Generation-Mitbegründerin Hinrichs verurteilt

Die Klimaaktivistin und Mitgründerin der Gruppe Letzte Generation, Carla Hinrichs, ist unter anderem wegen Nötigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verurteilt worden.

Das Amtsgericht Berlin-Tiergarten verurteilte sie am Montag zu einer Gesamtgeldstrafe von 150 Tagessätzen zu je 40 Euro. Sollte das Urteil rechtskräftig werden, wäre Hinrichs vorbestraft.

Dem Gericht zufolge wurde Hinrichs wegen gemeinschaftlicher Nötigung in sieben Fällen, davon in sechs Fällen in Tateinheit mit Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, verurteilt. Außerdem wegen gemeinschaftlich versuchter Nötigung in drei Fällen, davon in zwei Fällen in Tateinheit mit Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

Hinrichs stand wegen Aktionen der Letzten Generation bereits wiederholt vor Gericht. Zu Jahresbeginn verurteilte sie das Landgericht in Frankfurt am Main zu zwei Monaten Haft auf Bewährung.