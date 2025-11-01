Löwenbaby stirbt, nachdem die Mutter aufhörte zu säugen

Der Walter-Zoo im schweizerischen Gossau verkündete am Donnerstag den tragischen Tod des vier Wochen alten Löwenbabys. Als Grund wird eine Verhaltensänderung bei der Löwenmutter genannt.

Der Walter-Zoo verkündet auf allen seinen Social-Media-Kanälen die traurige Nachricht über ihr vier Wochen altes Löwenbaby. Das Tier wurde tot im Gehege aufgefunden. Der Zoo trauert: "So groß die anfängliche Freude war, so groß ist nun die Enttäuschung."

Die genaue Todesursache wird noch abgeklärt. Es wird vermutet, dass bei der Löwenmutter eine plötzliche Verhaltensänderung vorkam.

Plötzliche Veränderung

Der Zoo erklärt in seinem Posting: "Die Mutter hatte das Junge in den ersten Wochen liebevoll umsorgt, und es entwickelte sich zunächst prächtig. Nach ersten Erkenntnissen hat das Muttertier im Verlauf der Woche ihr Verhalten plötzlich geändert und das Jungtier nicht mehr ausreichend gesäugt." Die Mutter zeigte Anzeichen einer beginnenden Paarungsbereitschaft, welche zu einer hormonellen Veränderung führen konnte, so die Vermutung des Zoos.

Was genau der Grund für diese Verhaltensänderung ist, "bleibt wohl ein Geheimnis der Natur". In der Wildnis kann ein derartiges Verhalten auch auftreten. Der Zoo will weitere Untersuchungen tätigen, um auszuschließen, dass eine Krankheit Schuld am Tod des Jungtieres war.