Lokal verrechnet 58 Euro für das Anschneiden der mitgebrachten Torte

Als das Geburtstagskind, das seine Familie und Freunde ins Restaurant eingeladen hatte, die Rechnung bekam, fiel ihr die Kinnlade runter.

Eine Restaurant-Rechnung schlägt derzeit hohe Wellen: Einer Italienerin wurde in einem Restaurant in Arezzo (Stadt in der Toskana), nach ihrer Geburtstagsfeier, für das Anschneiden der mitgebrachten Torte 58, 50 Euro verrechnet.

Insgesamt hatte die Rechnung 659,10 Euro für 13 Personen betragen – ein angemessener Preis, könnte man glauben, aber ein Posten sorgte für Aufregung: Das Restaurant verrechnete nur für das Anschneiden der Geburtstagstore eine saftige Extra-Gebühr.

Sie rechnete mit einem kleinen Aufschlag – dann das

Bei der Reservierung hatte sie noch gefragt, ob sie eine Torte mitbringen dürfe. Das Restaurant bestätigte, dass dies kein Problem sei. Sie rechnete mit einem kleinen Aufschlag, aber knapp 60 Euro waren dann doch viel. "Ich habe mir vorgestellt, dass Sie für den Service eine Prämie zahlen würden, aber nicht in dieser Größenordnung", so die verärgerte Frau. Die Torte vom Konditor hat lediglich 45 Euro gekostet.

Das erboste Geburtstagskind postete die Rechnung auf Facebook und sorgte so für Diskussionen, um das Verhalten des Restaurants. Der Inhaber des Lokals sagt gegenüber "Corriere Fiorentino", dass er über den Vorfall traurig sei und ihm die Zufriedenheit seiner Kunden am Herzen liege. "Ich war an diesem Abend nicht dort", so der Restaurant-Chef.

Es wäre ein Missverständnis gewesen, so der Gastronom, der aber darauf hinweist, dass das Restaurant "die Kosten für den Kellner, der am Tisch bedient, die Kosten für die Spülmaschine und andere damit verbundene Dienstleistungen" trage. "Irgendwie müssen wir sie wieder hereinholen", so der Lokal-Chef.