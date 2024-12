Luigi Mangione auch wegen terroristischer Tat angeklagt

Vorwürfe des Mordes und des Totschlags gegen 26-Jährigen

New York. Der wegen der tödlichen Schüsse auf einen Versicherungschef in New York festgenommene Verdächtige Luigi Mangione ist am Dienstag wegen Mordes und wegen einer "terroristischen Tat" angeklagt worden. Der 26-Jährige werde in einem Punkt wegen Mordes und in zwei Punkten wegen Totschlags in einem besonders schweren Fall beschuldigt, sagte der Staatsanwalt von Manhattan, Alvin Bragg.

Der Anklagepunkt wegen Totschlags beinhalte auch den Vorwurf, eine "terroristische Tat" begangen zu haben, sagte Bragg. Mangione war am Montag vergangener Woche im US-Bundesstaat Pennsylvania festgenommen worden. Die Anklage ist überzeugt, dass er am 4. Dezember in New York den Chef des Krankenversicherungskonzerns UnitedHealthcare, Brian Thompson, erschossen hat.

Thompsons Ermordung hatte in den USA für Erschütterung gesorgt, aber im Internet auch zu einer Serie hasserfüllter Kommentare über US-Krankenversicherer geführt. Den Konzernen wurde darin vorgeworfen, sich auf Kosten der Patienten zu bereichern. Die Ermittler fanden Hinweise darauf, dass Mangione aus Hass auf das System der US-Gesundheitsversorgung gehandelt haben könnte.