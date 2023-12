Macron: 2024 wird Jahr des Stolzes und der Hoffnung

"Nur einmal in einem Jahrhundert ist man Gastgeber der Olympischen und Paralympischen Spiele"

Für Frankreich wird 2024 nach Darstellung von Präsident Emmanuel Macron ein Jahr des Stolzes und der Hoffnung. "Nur einmal in einem Jahrhundert ist man Gastgeber der Olympischen und Paralympischen Spiele", erklärte Macron am Sonntag in seiner im Fernsehen übertragenen Neujahrsansprache. "Nur einmal in einem Jahrtausend baut man eine Kathedrale wieder auf", sagte er unter Anspielung auf Wiedereröffnung von Notre-Dame nach einem verheerenden Brand.

Das neue Jahr werde "ein Jahr der Entschlossenheit, der Entscheidungen, der Erholung, des Stolzes" sein. "In der Tat, ein Jahr der Hoffnung." Die Neujahrsfeiern in Paris fanden unter starken Sicherheitsvorkehrungen statt. Dabei waren etwa 90.000 Polizisten und 5000 Soldaten im Einsatz.