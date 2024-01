Macron ernennt Attal zum neuen Premier

Gabriel Attal (34) folgt damit Elisabeth Borne nach.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat Medienberichten zufolge Bildungsminister Gabriel Attal für den Posten des Ministerpräsidenten ernannt. Wie Radio RTL und der Fernsehsender BMF TV am Dienstag meldeten, soll der 34-Jährige der am Montag zurückgetretenen Regierungschefin Elisabeth Borne (62) nachfolgen. Eine offizielle Erklärung des Präsidialamtes wurde im Laufe des Tages erwartet. Attal wäre der jüngste Ministerpräsident in der Geschichte Frankreichs.

Er ist seit 2023 Bildungsminister und gilt als enger Vertrauter Macrons. Der Personalwechsel gilt als Schachzug Macrons im Jahr der Europawahl. In Umfragen lag seine Partei zuletzt acht bis zehn Prozentpunkte hinter der Bewegung der rechtsextremen Oppositionschefin Marine Le Pen.