Macron ließ Frankreichs Flagge heimlich ändern

Frankreichs Präsident ließ die berühmte Trikolore schon vor mehr als einem Jahr ändern.

Wohl in keinem europäischen Land spielt die Nationalflagge eine solche Rolle wie in Frankreich. Die Trikolore mit den Farben Blau-Weiß-Rot entstand bereits während der Französischen Revolution und orientiert sich an den Maximen der Revolution: Liberté (Blau), Egalité (Weiß) und Fraternité (Rot).

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron ließ die Flagge nun heimlich ändern – und keiner hat es bemerkt. Wie der Radiosender "Europe 1“ berichtet, ist das Blau nun deutlich dunkler. Es handelt sich nun eher um ein Navy Blau statt wie bisher um ein Himmelblau oder Azur.

INFORMATION EUROPE 1 : Emmanuel Macron a changé la couleur du drapeau français https://t.co/22smFCtdYh — Europe 1 ???????????? (@Europe1) November 14, 2021

Macron hat damit eine Änderung, die der ehemalige Staatschef Valerie Giscard d’Estaing in den 1970er Jahren anordnete, rückgängig gemacht. Der blühende Europäer d’Estaing hatte das Blau damals aufgehellt, damit sich der Farbton der EU-Flagge annähert.