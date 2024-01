Frankreichs Emmanuel Macron lässt mitr einer Reihe an Maßnahmen für Kinder und Familien aufhorchen.

Ziemlicher Rechtsruck. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron kündigte große Pläne an. Er will testweise Schuluniformen einführen. Wenn der Probelauf in 100 ausgewählten Schulen erfolgreich ausfällt, soll die Uniform für die Kinder und Teenager schon ab 2026 flächendeckend Usus sein.

© AFP ×

Auch solle es mehr Staatsbürgerkunde-Unterricht geben und alle Schüler in Sekundarstufen sollten Theaterkurse besuchen.

Online-Zeiten beschränken

Macron schlug in seiner zweistündigen Pressekonferenz weiters vor, die Online-Zeiten von Kindern zu reglementieren. Aber er ließ offen, wie das gemacht werden könnte.

Nächster Punkt am Plan: Elternzeit soll sechs Monate lang dauern, „besser bezahlt sein“ und von beiden Eltern genommen werden. Bisher wird diese Auszeit in Frankreich kaum angenommen, weil die finanziellen Einbußen zu groß sind.