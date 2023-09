Mädchen (10) auf Schulweg entführt und missbraucht

Die Polizei konnte das Kind nach einer Verfolgungsjagd befreien – der vorbestrafte Sexualstraftäter sitzt in U-Haft.

Dramatische Szenen spielten sich am Montag im deutschen Edenkoben in der Pfalz ab. Ein 61-Jähriger soll ein zehnjähriges Mädchen während ihres Schulweges in seinem Auto entführt und missbraucht haben. Nach einer wilden Verfolgungsfahrt mit mehreren Unfällen wurde der Mann von der Polizei festgenommen und noch am selben Tag in Untersuchungshaft genommen. Dies bestätigte die Staatsanwaltschaft Landau und das Polizeipräsidium Rheinpfalz.

Laut ersten Untersuchungen zog der Verdächtige das Mädchen morgens in sein Auto und fuhr über Feldwege davon. Ein Zeuge meldete kurze Zeit später das verdächtige Verhalten des Autofahrers an die Polizei. Als das Kind eine Stunde später von ihrem Vater als vermisst gemeldet wurde, da es nicht in der Schule ankam, leitete die Polizei eine Suche ein.

Wilde Verfolgungsjagd

Polizeibeamte entdeckten den Autofahrer später auf einer Landstraße und nahmen die Verfolgung auf. Der 61-Jährige fuhr laut den Behörden sehr rücksichtslos und verursachte insgesamt drei Unfälle. Nach bisherigen Informationen gab es keine Verletzten. Die Polizei konnte das Fahrzeug auf einer Bundesstraße anhalten.

Im Auto fanden sie das Mädchen und nahmen es in ihre Obhut. Der Verdächtige musste mit Gewalt aus dem Auto geholt und festgenommen werden, wobei er sich verletzte. Der Mann gab schließlich zu, das Mädchen entführt zu haben. Laut Polizei ist der 61-Jährige bereits zuvor als Sexualstraftäter in Erscheinung getreten.