Maishäcksler-Fahrer fuhr Baby in Kinderwagen tot

Ein Mann hat mit einem Maishäcksler auf einem Hof nahe Ravensburg einen Kinderwagen überfahren und das Baby darin tödlich verletzt.

Der 30-Jährige erfasste beim Rückwärtsfahren den Kinderwagen mit dem sechs Monate alten Säugling auf dem Gehöft in der Gemeinde Berg, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag mitteilte. Das Baby wurde schwer verletzt und starb wenig später.

Ein Kriseninterventionsteam kümmerte sich um die Angehörigen. Der genaue Hergang des Unfalls am Mittwoch wurde noch ermittelt. Ob der 30-Jährige und das Baby verwandt waren, dazu wollte die Polizei keine Angaben machen. Unbekannt war auch, ob das Kind an Ort und Stelle oder in einem Krankenhaus starb.