Maddies Schwester bricht ihr Schweigen

Am gestrigen Mittwoch jährte sich das Verschwinden von Maddie McCann bereits zum 16. Mal. Trotz groß angelegter internationaler Fahndungen wurde der Fall nie aufgeklärt, von dem Mädchen fehlt bis heute jede Spur.

Durchbruch im Fall Maddie McCann? Christian B. soll könnte bereits in wenigen Wochen angeklagt werden.

Fall Maddie: Ex-Ermittler rechnet mit Eltern ab Goncalo Amaral geht in die Offensive und rechnet knallhart mit Maddies Eltern ab.

Die Familie McCann beging wie jedes Jahr am 3. Mai einen Gedenkgottesdienst und zündete Kerzen für Madeleine, an. Dieses Mal war aber erstmals auch Maddies jüngere Schwester Amelie dabei - es war der erste öffentliche Auftritt der inzwischen 18-Jährigen.

Madeleine McCann's younger sister speaks publicly for the first time https://t.co/J4JZTEC8IU pic.twitter.com/PEQN2xTEd6