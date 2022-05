Durchbruch im Fall Maddie McCann?

Christian B. soll könnte bereits in wenigen Wochen angeklagt werden.

Am 3. Mai 2007 verschwand die damals dreijährige Madeleine aus Großbritannien - auch Maddie genannt - aus der von der Familie im Urlaub genutzten Ferienwohnung im portugiesischen Praia da Luz. Seitdem wird dieser mysteriöse Fall bis ins kleinste Detail begleitet, steht immer wieder im Rampenlicht und produziert weltweit Schlagzeilen.

Anklage steht bevor

Die deutschen Ermittler gehen davon aus, dass Christian B. Maddie entführte und umbrachte. Bislang sammelte man viele Hinweise, die Beweiskette war bisher aber nicht abgeschlossen. Wie der britische "Mirror" berichtet, könnte es nun allerdings schnell gehen. Christian B. könnte noch in diesem Sommer angeklagt werden,potenziellen Zeugen wurde mitgeteilt, dass sie sich bereithalten sollen, um persönlich in einem deutschen Gerichtssaal auszusagen.

Derzeit sitzt der Verdächtige in einem niedersächsischen Gefängnis eine mehrjährige Haftstrafe für die Vergewaltigung einer 72-jährigen US-Amerikanerin im Jahr 2005 in Praia da Luz ab. Das spurlose Verschwinden von Maddie ist nicht der einzige Fall, in dem gegen Christian B. noch ermittelt wird.