Neue Hoffnung im Fall Maddie McCann

Im Vermisstenfall Maddie McCann könnte es eine neue Spur geben.

Inzwischen sind fast 16 Jahre vergangen, seit die kleine Maddie McCann am 3. Mai 2007 kurz vor ihrem vierten Geburtstag aus der Wohnung ihrer Familie in einer Ferienanlage an der südportugiesischen Algarve-Küste verschwunden ist. Trotz groß angelegter internationaler Fahndungen wurde der Fall nie aufgeklärt, von dem Mädchen fehlt bis heute jede Spur.

Im Juni 2020 trat dann eine überraschende Wendung ein: Die Staatsanwaltschaft Braunschweig gab bekannt, dass sie Mordermittlungen gegen den Deutschen Christian B. führt. Er ist wegen Sexualdelikten vorbestraft und lebte von 1995 bis 2007 regelmäßig an der Algarve. Seither hat es aber wenig getan, die Staatsanwaltschaft geht zwar davon aus, dass Christian B. das Mädchen ermordet hat, hat bisher aber keine Anklage erhoben.

Christian B. gilt weiterhin als Hauptverdächtiger

Auch die britischen Ermittler haben die Suche nicht aufgegeben. Wie die „Daily Mail“ berichtet, hat die Londoner Metropolitain Police eine "bedeutende Summe" vom britischen Innenministerium angefordert, um weiterhin im Fall ermitteln zu können. Dem Bericht zufolge soll es sich dabei um mehrere Hunderttausende Pfund handeln. Nun wird darüber spekuliert, dass die Ermittler neue Beweise gefunden haben oder womöglich sogar eine neue Spur verfolgen.