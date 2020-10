Mama-Bloggerin und ihre drei Kinder sterben bei Horror-Crash

Hoffnung gibt es nur noch für den Vater und die kleinste Tochter der Familie.

Familientragödie in England. Die Bloggerin Zoe Powell schrieb über die Liebe zu ihrer Familie, zu ihren vier kleinen Kindern und zu ihrem Mann. Jetzt ist das größte Glück von Zoe Powell auf schreckliche Weise zerstört worden. Am Montagabend wurde auf der A40 Nähe Oxford, bei einem Horror-Crash mit einem LKW, fast eine ganze Familie ausgelöscht. Die junge Familie war mit ihrem Auto in einen Lastwagen gekracht. Die 29-Jährige Zoe Powell und ihre drei Kinder Amelia (4), Phoebe (8) und Simeon (6) starben noch am Unfallort.

Der 30-jährige Ehemann von Zoe Powell, Joshua, konnte so wie ihre 18 Monate alte Tochter aus dem Wrack gerettet werden und sie schweben in Lebensgefahr.

Ein Augenzeuge beschreibt die schreckliche Szene am Unfallort gegenüber "Dailymail": "Der Schaden war nicht nur von einer Seite. Das Auto war von hinten und vorne zusammengedrückt, wie eine Blechdose. Es sah so schlimm aus, ich habe gedacht, dass alle Insassen auf der Stelle tot sein müssten." Doch er bemerkte, dass der Vater noch bei Bewusstsein war, alarmierte sofort die Rettungskräfte.

Zoe war in England als bloggende Mama bekannt. Auf ihrem Mamablog und auf Instagram schrieb die 29-Jährige als "Themamabook" über das Leben und den Alltag als Mama. Sie war stets dankbar für ihre Kinder und ihren Ehemann: "Ich möchte dieses schöne Leben, das genau hier ist, nicht missen, weil ich darüber nachdenke, was als nächstes kommt", schrieb sie unter einem ihrer Posts.

Jetzt trauert ein ganzes Dorf um die beliebte Familie aus Chinnor (Oxfordshire).