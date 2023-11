Mann bestellt 4 iPhones – und bekommt 61!

Die Smartphones haben einen Wert von rund 100.000 Euro.

Giovanni Petruzziello aus dem US-Bundesstaat Connecticut bestellte im September bei Apple vier iPhones 15 Pro Max. Weil die Farbvariante Titanium Natur zum Verkaufsstart vergriffen war, musste der 25-Jährige einige Wochen warten, bis er die Handys endlich bekam. Als er das Paket dann öffnete, könnte er seinen Augen nicht trauen: Statt der bestellten vier iPhones hatte Apple gleich 61 geliefert. Gesamtwert der Bestellung: 100.000 Euro!

Diese Story verbreitet Petruzziello jedenfalls auf TikTok, wo seine Videos bereits 15 Millionen Mal angeschaut wurden. Ob es sich beim US-Amerikaner um einen echten Glückspilz oder um einen Hochstapler handelt, ist unklar.

Der 25-Jährige erklärt jedenfalls in einem zweiten Video, dass er die Handys „über einen Geschäftskundenkontakt direkt bei Apple und per Telefon bestellt“ habe. Im Video sind die 61 Geräte ebenso wie das Paket, das an ihn adressiert ist, zu sehen.