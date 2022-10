× Mann fängt Riesen-Ratte in seinem Garten

Der frühere Pub-Besitzer hält seinen Fang stolz in die Kamera.

England. Der pensionierte Pub-Wirt Derek Blamire (82) aus dem englischen Blackburn will in seinem Garten eine Riesen-Ratte gefangen haben. "Von der Nase bis zum Schwanz war es ungefähr 45 Zentimeter lang. Es war so lang wie ein kleines Baby", sagte der 82-Jährige gegenüber der britischen "Sun".

Als Beweis für seinen Fang, ließ sich der Urgroßvater von seiner Frau Sylvia (80) mit der Riesen-Ratte im Garten fotografieren. Mit einer Teleskop-Müllzange hielt er das tote Tier in die Kamera. Er habe die dreiste Ratte gefangen, als sie gerade das Vogelhäuschen im Garten plünderte.

Rattenfallen mit Futter aufgestellt

Die Rattenfamilie würde sich immer wieder am Vogelhäuschen bedienen, erzählt Blamire. Deshalb werde er es in Zukunft erst mal nicht mehr mit Getreide und Sonnenblumenkernen bestücken. Blamire hat Rattenfallen mit Futter aufgestellt. 50 Tiere will er mit diesem Trick gefangen haben.

Es bleibt sein Geheimnis, ob sein letzter Fang wirklich 45 Zentimeter lang oder einfach nur geschickt fotografiert war. Der 82-Jährige kämpferisch: "Wenn sie wiederkommen, werde ich sie fangen. Ich gebe nicht auf."