Mann findet Millionen-Scheck für Haribo

Der Millionen-Scheck lag einfach am Bahnsteig. Der Finder zeigt sich enttäuscht über den Finderlohn.

Deutschland. Der 38-jährige Anouar G. machte an einer Bahnhaltestelle in Frankfurt-Niederrad einen unglaublichen Fund. Er fand einen Scheck – ausgestellt von der Supermarkt-Kette Rewe an den Süßigkeitenhersteller Haribo – in Millionenhöhe. Auf dem Scheck stand der Wert von 4.631.538,80 Euro. "Darauf stand eine so große Summe, dass ich sie nicht mal aussprechen konnte", sagte der Finder Anouar G. gegenüber "Bild".

Der 38-Jährige wendete sich per Mail an Haribo. Dort erfuhr er, dass es sich bei dem Scheck lediglich um einen Verrechnungsscheck handelt. "Da es ein Verrechnungsscheck war, hätte ihn außer unserem Unternehmen niemand einlösen können", heißt es seitens Haribo gegenüber "Bild". Der Finder erhielt von dem Unternehmen ein Dankeschön in Form von sechs Haribo-Packungen.

Anouar G. vernichtete den Scheck auf Bitten eines Firmenjuristen. Das Dankeschön von Haribo fand der Mann dann aber "etwas billig".

"Es handelte sich um unser Standardpaket, das wir als Dankeschön verschicken", zitiert "Bild" den Konzern.