Mann in den Flitterwochen tot im Bett entdeckt

Die Flitterwochen auf Mallorca endeten für ein frisch vermähltes Paar tragisch.

Jaime Carsi und seine Frau Mary Sommerville wollten in ihren Flitterwochen auf Mallorca das Leben als frisch vermähltes Ehepaar so richtig genießen. Die britischen Urlauber wurden dann aber regungslos in ihrer Ferienwohnung in Capdepera gefunden. Der Mann war bereits tot, seine Frau musste ins Krankenhaus gebracht werden und kämpft dort auf der Intensivstation um ihr Leben.

Kohlenmonoxid-Vergiftung

Medienberichten zufolge war das Paar mit Marys Bruder verabredet. Als er sie nicht erreichen konnte, schlug der Bruder Alarm und verständigte die Polizei. Die Beamten fanden dann Jaime tot im Bett liegend.

Die Autopsie ergab, dass der 40-Jährige an einer Kohlenmonoxid-Vergiftung starb. Offenbar strömte Fas aus einer Gasflasche, die an einem defekten Kühlschrank angeschlossen war. Das Ehepaar