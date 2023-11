Mann knackt Mega-Jackpot – ohne gespielt zu haben

Der 67-Jährige konnte sein Glück nicht glauben: „Ich dachte, es sei ein Witz“

Ein Mann aus der Stadt Kalamazoo im Bundesstaat Michigan gewann 416.322 Dollar (umgerechnet knapp 400.000 Euro) im Lotto. Der 67-Jährige hatte aber gar nicht an der Ziehung teilgenommen und glaubte deshalb an einen Scherz.

„Ich war mir so sicher, dass ich einem Betrüger aufgesessen war“, erzählt der Mann der Michigan Lottery. Doch der 67-Jährige war tatsächlich der Gewinner des Big Cash Second Chance Jackpot. Der US-Amerikaner nahm nämlich regelmäßig an Online-Glücksspielen teil und bekam dank einer Sonderaktion für jeden Einsatz von 50 Cent automatisch ein Los für die monatliche Jackpot-Ziehung. Damit hat er nun - ohne es zu wissen - gewonnen.

„Als ich bei der Lotterie anrief, wurde mir klar, dass ich jedes Mal, ohne es zu wissen, an Verlosungen teilgenommen hatte“, erzählt der Glückspilz. „Ich kann es immer noch nicht glauben. Es fühlt sich verrückt an, so viel Geld zu gewinnen.“