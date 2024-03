New York: Mann lebt 5 Jahre lang gratis in Hotel

Ein Mann hat in den USA ein Gesetzes-Schlupfloch ausgenutzt und fünf Jahre lang gratis in einem Hotel gewohnt. Als jedoch behauptet hat, dass ihm das Hotel gehört, gab es Konsequenzen.

Mickey Barreto checkte im Juni 2018 im „New Yorker Hotel“ in Midtown Manhattan ein, machte es sich bequem in Zimmer 2565. Er zahlte für eine Nacht. Doch er checkte nicht aus. Nicht am nächsten Tag - und auch nicht an jedem weiteren für die nächsten fünf Jahre. Während er gratis wohnte, führte er Rechtskriege gegen den Rauswurf.

Er hatte bereits am zweiten Tag eine Klage bei Gericht eingebracht. Nachdem niemand seitens des Hotels bei einem Hearing im Folgemonat aufgetaucht war, wurde sein Antrag auf eine „Besitznahme“ des Zimmers angenommen, ohne Miete oder Zeitdauer. Plötzlich war er „Eigentümer“: zuerst des Hotel-Zimmers, dann – nach weiteren Klagen – sogar des ganzen Hotels.Dreist verlangte er 15 Millionen Dollar an „Profiten“, hob Monatsmieten von anderen Gästen ein. Die Odyssee für die wahren Hotel-Besitzer war dann Anfang Februar vorbei, als Barreto wegen Betrugs verhaftet wurde.