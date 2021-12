Mann mit Waffe vor UN-Sitz in New York

Offenbar mit Schrotflinte bewaffnet.

Der Hauptsitz der Vereinten Nationen in New York ist am Donnerstag wegen eines laufenden Polizeieinsatzes vor dem Gebäude abgeriegelt worden. Das erklärte ein UN-Sprecher. Nach Angaben eines Polizisten van Ort und Stelle befand sich ein Mann mit einer Waffe, möglicherweise einer Schrotflinte, unmittelbar vor dem Gebäude.

Die Polizei sperrte das Gebiet rund um den UN-Sitz am Ostufer Manhattans weiträumig ab; ein Reporter der Deutschen Presse-Agentur sah Dutzende Einsatzkräfte. Erste, noch nicht verifizierte Videos in sozialen Medien zeigten einen Mann, der am Zaun des UN-Gebäudes auf und ab lief und eine Waffe auf sich selbst zu richten schien.