Mann schnitt Frauen in Pariser S-Bahn Kleidung auf

Sexualstraftäter schnitt Frauen Kleidung auf.

Ein Sexualstraftäter, der Frauen in überfüllten Pariser S-Bahnzügen mit einer Schere die Kleidung aufschnitt und übergriffig wurde, ist von einem Gericht zu drei Jahren Haft verurteilt worden. Ein Jahr der Strafe wurde in dem Berufungsurteil zur Bewährung ausgesetzt, berichtete die Zeitung "Le Parisien" am Mittwoch.

Verurteilt wurde der 58 Jahre alte Familienvater demnach für sechs Fälle zwischen 2015 bis 2018. Die Opfer, zwei davon waren noch minderjährig, wehrten sich teils gegen die Handgreiflichkeiten, bemerkten die Schnitte in ihrer Kleidung aber erst später. Eine Frau wurde wohl zufällig binnen Tagen zwei Mal von dem Mann angegriffen.

Zwar verfügten die Fahnder über ein Phantombild des "Scheren-Täters", erst als sie den Mann aber auf Überwachungsbildern der S-Bahnstation seines Wohnortes im Umland entdeckten, konnten sie ihn fassen. Der Mann trug die Umhängetasche eines Busunternehmens, über das er identifiziert und festgenommen werden konnte. In der Tasche fand die Polizei eine Schere. Zunächst räumte der Mann die Taten und weitere auf offener Straße ein, zog das Geständnis aber später zurück.

Zuletzt vor gut einem Jahr hatten die Verkehrsbetriebe im Großraum Paris ihre Maßnahmen gegen sexuelle Belästigung erneut verstärkt. Dazu gehören Überwachungskameras, spezielle Sicherheitskräfte, Notrufnummern und Öffentlichkeitskampagnen.