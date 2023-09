Mann stolpert über Geschirrspüler, fällt auf Messer und stirbt

Die Ermittlungen der Carabinieri bestätigen den tragischen Unfall in Italien.

Tragischer Unfall in Italien. Ein 63-jähriger Pensionist aus San Martino Siccomario stolperte derart unglücklich über die geöffnete Tür des Geschirrspülers, dass er auf ein Messer fiel und starb.

Wie italienische Medien berichten, ereignete sich das Unglück am vergangenen Dienstag. Die Angehörigen des Opfers hatten Alarm ausgelöst, nachdem sie den 63-Jährigen nicht erreichen konnten. Die Rettungskräfte, die am Ort des Geschehens eintrafen, fanden den Mann leblos in seinem Haus vor und konnten leider nichts anderes tun, als seinen Tod festzustellen.

Nach den ersten Rekonstruktionen scheint der Rentner auf tragische Weise ums Leben gekommen zu sein. Der 63-Jährige stolperte wohl über die geöffnete Tür des Geschirrspülers und fiel auf den Besteckkorb. Dabei durchbohrte ihn ein Messer und verletzte dabei die Oberschenkelarterie. Der 63-Jährige verblutete in kürzester Zeit und verstarb.