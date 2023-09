Mann will in Hamsterrad Atlantik überqueren

USA. Ein Mann wollte mit einem selbstgebauten ''Hamsterrad-Boot'' über den Atlantik von Florida nach London (Anm. etwa 6.500 Kilometer). Es war sein bereits vierter Versuch dieser Art – und erneut klappte es nicht, denn die Küstenwache stoppte ihn. Jetzt muss er mit einer Anklage rechnen.

Bei dem Mann handelt es sich um den 51-jährigen Marathonläufer Ray "Reza" Baluchi. Die US-Küstenwache entdeckte Baluchi in seinem ''Hamsterrad-Boot'' am 26. August etwa 112 Kilometer vor der Küste von Tybee Island, Georgia, während er Vorbereitungen für den Hurrikan Franklin traf, heißt es in der beim Bundesgericht eingereichten Beschwerde. Er habe der Besatzung erklärt, dass er mit seinem "Hydro-Pod" auf dem Weg nach England sei.

