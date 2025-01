Mars-Missionen UNMÖGLICH? Astronauten erblinden im All – Neue Studie enthüllt Horror-Details!

Houston, wir haben ein RIESENPROBLEM!Eine brandneue Studie deckt auf: Langzeitaufenthalte im Weltraum zerstören die Augen von Astronauten. Schuld ist das „Spaceflight-Associated Neuro-ocular Syndrome“ (SANS).

Die Schock-Studie: So zerstört das All die Augen!

Die Forscher der Universität Toronto (Kanada) untersuchten 13 Astronauten nach ihrer Rückkehr von der ISS – mit erschreckenden Ergebnissen:

25% weniger okuläre Pulsamplitude

11% weniger Augendruck

33% geringere Augenstabilität

„Die Mikrogravitation lässt die Augen der Astronauten regelrecht schrumpfen“, erklärt ein Studienautor. „Die Sklera – die feste Augenhülle – wird so weich wie ein Gummibärchen. Das ist wie ein Faustschlag ins Auge, nur ohne Faust!“

Mars-Mission? Ein Ticket in die Blindheit!

Die Studie enthüllt: Schon nach 6 Monaten im All zeigen sich Netzhaut-Falten, Optikusödeme und ischämische Schäden. Doch ein Flug zum Mars dauert mindestens 9 Monate – plus Aufenthalt! Was passiert dann?

Globe Flattening: Die Augäpfel plätten sich wie überfahrene Marshmallows.

Chorioidale Falten: Die Aderhaut reißt ein – Blutungen garantiert!

Hyperoper Refraktionsfehler: Astronauten sehen doppelt, verschwommen – oder gar nichts mehr!

„Die Augen sind die neue Achillesferse der Raumfahrt“, warnt einer der Studienautoren. „Wenn wir das SANS-Problem nicht lösen, wird der Mars zum Grabstein der bemannten Raumfahrt.“

Warum der Mars (noch) UNMÖGLICH ist:



Keine Heilung in Sicht: Die okulären Schäden sind irreversibel. Selbst nach der Rückkehr zur Erde regenerieren sich die Augen nicht vollständig.

Flüssigkeits-Horror: In der Schwerelosigkeit schießt Blut in den Kopf – die Aderhaut schwillt an wie ein Luftballon und zerrt an der Netzhaut.

„Water Hammer“-Effekt: Jeder Herzschlag hämmert wie ein Presslufthammer auf die Augengefäße – Langzeitfolgen: Erblindung!

„Die Studie zeigt: Je länger die Mission, desto schlimmer die Schäden. Bei einem Mars-Trip würden die Astronauten buchstäblich im Dunkeln landen – sie könnten den Roten Planeten nicht einmal mehr SEHEN!“

oe24 Tipp:

Wollen SIE zum Mars? Vergessen Sie es! Selbst wenn Sie es schaffen, sehen Sie dortmöglicherweise nur Schwarz – im wahrsten Sinne des Wortes. Bleiben Sie lieber auf der Erde und genießen Sie den Anblick der Sterne … solange Sie es noch können!

FAZIT: Die Studie ist ein Donnerschlag für die Raumfahrt. Solange das SANS-Problem ungelöst bleibt, sind Mars-Missionen nichts als Science-Fiction. Elon Musk und Jeff Bezos können ihre Raketen einmotten – denn ohne Augen keine Aussicht!

Quelle: „Okuläre biomechanische Reaktionen auf Langzeit-Raumflüge“, Universität Toronto (Kanada), MARISSÉ MASÍS SOLANO et al. (2024)