Putin
Russland

Massiver Drohnenangriff der Ukraine auf Moskau

28.10.25, 06:15
Russisches Verteidigungsministerium: 17 Drohnen zerstört

Russland hat nach eigenen Angaben die zweite Nacht in Folge einen ukrainischen Drohnenangriff auf die Hauptstadt Moskau abgewehrt.

Selenskyj von König Charles III. empfangen
17 Drohnen  

Insgesamt seien 17 Drohnen zerstört worden, teilt das Verteidigungsministerium mit. Russische Luftabwehreinheiten hätten die übrigen drei Drohnen über der Region Brjansk, die im Westen an die Ukraine und im Nordosten an die Region Kaluga grenzt, zerstört.

Putin
Zivilist verletzt

In Brjansk wurde dem dortigen Gouverneur zufolge ein Zivilist verletzt. Eine ukrainische Stellungnahme lag zunächst nicht vor.

