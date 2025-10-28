Massiver Drohnenangriff der Ukraine auf Moskau

Russisches Verteidigungsministerium: 17 Drohnen zerstört
Russland hat nach eigenen Angaben die zweite Nacht in Folge einen ukrainischen Drohnenangriff auf die Hauptstadt Moskau abgewehrt.
© APA/AFP/POOL/AARON CHOWN
17 Drohnen
Insgesamt seien 17 Drohnen zerstört worden, teilt das Verteidigungsministerium mit. Russische Luftabwehreinheiten hätten die übrigen drei Drohnen über der Region Brjansk, die im Westen an die Ukraine und im Nordosten an die Region Kaluga grenzt, zerstört.
© Getty
Zivilist verletzt
In Brjansk wurde dem dortigen Gouverneur zufolge ein Zivilist verletzt. Eine ukrainische Stellungnahme lag zunächst nicht vor.