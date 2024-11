Medikament, das Zähne nachwachsen lässt, wird klinisch getestet

Japanische Forscher nähren die Hoffnung auf eine gelungene Zahnregeneration bei Erwachsenen.

Eine bahnbrechende Studie japanischer Wissenschafter in Kyoto und Fukui gibt Erwachsenen, die einst ihre Zähne verloren haben, allen Grund zur Hoffnung. In ihrer jüngsten Veröffentlichung enthüllten sie, dass ein Antikörper gegen das Gen USAG-1 das Zahnwachstum in Mäusen anregen kann. Diese bahnbrechende Entdeckung könnte langfristig gesehen neue Perspektiven für die Zahnregeneration auch beim Menschen eröffnen.

Die Forscher machten USAG-1 als Hauptfaktor für die Hemmung der Zahnentwicklung aus, der mit den Molekülen BMP und Wnt entscheidend interagiert. Diese Moleküle sind nicht nur für das Zahnwachstum verantwortlich, sondern auch für die Entwicklung anderer Organe sowie von Gewebe im Körper. Die Wissenschafter konzentrierten sich daher auf das Blockieren von USAG-1, um das Zahnwachstum zu fördern, ohne mit dem Rest des Körpers zu interagieren. In Experimenten mit Mäusen und später auch mit Frettchen wurde ein Antikörper getestet, der Zahnwachstum erfolgreich anzuregen wusste.

Die Ergebnisse zeigen, dass durch das Blockieren von USAG-1 in Mäusen neue Zähne wachsen konnten. So führte ein einziger Einsatz des Antikörpers zur Bildung eines vollständigen Zahns - eine Sensation! Die weiteren Schritte beinhalten nun Tests an anderen Tieren wie Schweinen und Hunden, um festzustellen, ob diese Methode auch beim Menschen wirksam sein könnte.