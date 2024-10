Medikamenten-Mangel: Patienten können nicht mehr behandelt werden

Apotheker haben schon länger gewarnt. Jetzt wird die Warnung tatsächlich Realität.

Im September schon wurde Alarm geschlagen. Es mangle an Medikamenten, warnten die deutschen Apotheker.

Folgen sind alarmierend

Jetzt sind die Befürchtungen eingetreten. Die Folgen sind alarmierend. Vor allem fehlt es an medizinischer Kochsalzlösung. Diese wird für wichtige Medikamente als Träger gebraucht, z.B. allerlei Infusionen. Da akuter Lieferengpass herrscht, kann Deutschland aber kaum mehr Kochsalzlösungen bekommen. Die Folge: Patienten können nicht mehr behandelt werden.

Versorgungseinschränkungen wegen der Lieferengpässe

In der deutschen "Bild"-Zeitung warnt Andreas Gassen (62), der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung: „Derzeit gibt es bundesweit in den Arztpraxen Versorgungseinschränkungen wegen der Lieferengpässe für Kochsalzlösung. Ärzte müssen Patienten nach Hause schicken, weil sie keine Kochsalzlösung zur Verfügung haben und die Patienten nicht behandeln können. Das ist ein gesundheitspolitisches Armutszeugnis.“ Auch die deutsche Regierung reagiert jetzt. Wegen des Engpasses wird der Import nun erleichtert. So soll der Mangel behoben werden.