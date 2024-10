Telekombranche fordert 1 Milliarde Euro im Jahr für Digital-Offensive

Netzbetreiber warnen vor Leistungsausfällen bei öffentlicher Verwaltung. A1, Magenta und Drei mit Gegenfinanzierung.

Die Telekom- und IT-Branche wünscht sich von der künftigen Regierung eine Verdoppelung der Digital-Investitionen in die öffentliche Verwaltung. Von derzeit jährlich 500 Mio. auf 1 Mrd. Euro.

Dafür würden sie auf zukünftige Breitbandförderungen verzichten und die notwendigen Investitionen selbst stemmen.

"Brauchen digitalen Hochleistungsstaat": Fast die Hälfte unserer Beamten bald in Pension

"Die Investitionen in die Digitalisierung der Verwaltung sind sinnvoll und notwendig, um den modernen Hochleistungsstaat Österreich für die kommenden Jahre abzusichern und gleichzeitig kosteneffizienter zu machen“, sagte Siemens-Austria-Chefin Patricia Neumann am Freitag.

Michael Zettel, Country Managing Director Accenture Österreich; Thomas Arnoldner, Deputy CEO A1Group; Patricia Neumann, CEO Siemens Austria AG; Rudolf Schrefl, CEO Hutchison Drei und Harald Leitenmüller, Chief Technology Officer Microsoft Österreich. © Digitaloffensive Österreich ×

45 % der Bundesbeamten, rund 60.000 Personen, würden bis 2035 in Pension gehen und ihre Arbeitskraft und Know-how könnten nicht zur Gänze ersetzt werden, warnt die Präsidentin der „Digitaloffensive Österreich“.

Die Gegenfinanzierung könne durch eine massive Reduktion der Breitbandfördermittel erfolgen, sagte A1-Vorstand Thomas Arnoldner.

Rechenbeispiele: "Ein rentables Investment"

Eine Digitalisierungsmilliarde wäre ein rentables Investment, meint Michael Zettel, Österreich-Chef des Technologie- und Beratungsdienstleisters Accenture. Nach Berechnungen von Accenture würde sie einen 13-fachen volkswirtschaftlichen Nutzen bringen, insbesondere im Bereich von Gesundheit und Pflege sowie der digitalen Verwaltung (Digitales Amt, Serviceplattform für Unternehmen).

Schutz gegen Cyberkriminalität

Eine wichtiges Thema sei auch die Bekämpfung der steigenden Cyberkriminalität, so der Technik-Vorstand von Microsoft Österreich, Harald Leitenmüller. "Die rasche Umsetzung der NIS2-Verordnung ist essenziell, um den Unternehmen mehr Sicherheit zu bieten."

Die Unternehmen müssen sowohl ihren Schutz gegen Cyberattacken aufrüsten, zum anderen aber auch resilient werden, falls es zu einer Attacke kommt. Dann gehe es darum, wie schnell die Systeme wieder hochgefahren werden können.

10 Mrd. Euro an Investitionen in weiteren Netzausbau bis 2030

A1, Magenta und Drei rechnen mit 10 Mrd. Euro an Investitionen in den weiteren Netzausbau bis 2030 und wollen dafür keine zusätzlichen Breitbandförderungen - stattdessen solle das Geld in die Digitalisierungsmilliarde fließen. Dafür wollen sie Rechtssicherheit bei Tarifen wie der "Servicepauschale", die schon vor Jahren von der Regulierungsbehörde bewilligt worden sei.

"Die künftige Regierung soll statt der Gießkannen-Förderung für den Breitbandausbau lieber in die dringend notwendige digitale Transformation der Verwaltung investieren", meint der Chef von Hutchison Drei, Rudolf Schrefl.