Mega-Asteroid Apophis naht: Droht der Erde das Chaos?

Ein Asteroid, der das Chaos verspricht: Apophis kommt 2029 der Erde gefährlich nahe – doch wie groß ist wirklich das Risiko eines Einschlags?

Der Asteroid mit dem Namen (99942) Apophis wurde 2004 von Wissenschaftlern am Kitt-Peak-Nationalobservatorium in Arizona entdeckt. Er hat einen Durchmesser von etwa 375 Metern, was ungefähr der Größe eines großen Kreuzfahrtschiffs entspricht. Apophis wurde nach dem altägyptischen Gott des Chaos benannt.

Nachdem er entdeckt wurde, gab es große Sorgen, denn die Chance, dass Apophis die Erde treffen könnte, wurde zuerst auf 2,7 Prozent geschätzt. Doch die NASA hat mittlerweile festgestellt, dass es in den nächsten 100 Jahren kein Risiko für einen Einschlag gibt. Die nächsten Vorbeiflüge in den Jahren 2051, 2066 und 2080 sind ebenfalls nicht gefährlich.

Der Astronom Paul Wiegert von der Western University in Kanada hat untersucht, ob ein kleinerer Asteroid Apophis treffen und seine Bahn zur Erde verändern könnte. In seiner Studie kommt er zu dem Schluss, dass es nur eine sehr geringe Chance dafür gibt – weniger als eins zu einer Million. Selbst wenn Apophis um mehr als 30.000 Kilometer abgelenkt wird, bedeutet das nicht, dass er der Erde näher kommt.

Zu nah an der Sonne

Der Asteroid ist derzeit zu nah an der Sonne, um von der Erde aus gesehen zu werden. Das wird sich erst 2027 ändern. Am 13. April 2029 wird Apophis jedoch bis auf etwa 32.000 Kilometer an die Erde herankommen – das ist näher als viele Satelliten. Doch Kollisionen sind ausgeschlossen, denn Apophis wird eine andere Bahn haben als die geostationären Satelliten, die sich über dem Äquator bewegen.

Obwohl Apophis klein ist und keine weltweiten Zerstörungen anrichten kann, könnte er dennoch viele Menschenleben fordern, wenn er eine große Stadt treffen würde. Deshalb zählt er zu den sogenannten „City-Killer-Asteroiden“. Wenn er in der Nähe einer Küste einschlägt, könnte er auch riesige Tsunamis auslösen.

Zwei Raumsonden zur Beobachtung

Um mehr über Apophis zu erfahren, werden zwei Raumsonden den Asteroiden 2029 beobachten. Die ESA wird die Sonde Ramses schicken, um zu sehen, wie die Schwerkraft der Erde Apophis verändert. Die NASA-Sonde Osiris-Apex wird ihn ebenfalls untersuchen. Diese Missionen sollen helfen, unseren Planeten besser vor ähnlichen Objekten zu schützen, die möglicherweise in der Zukunft auf Kollisionskurs sind.