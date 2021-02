Mit diesem Sensationsfund hatten die Polizisten wohl nicht gerechnet.

Im Hafen der bulgarischen Schwarzmeerstadt Warna sind gut 400 Kilogramm Heroin beschlagnahmt worden. Die Drogen waren in iranischen Bitumenrollen versteckt, die aus Dubai in Containern auf dem Wasserweg transportiert wurden. Das teilte das Hauptzollamt in Sofia am Dienstag mit.

Der Wert des geschmuggelten Rauschgifts wurde für die bevorstehenden Gerichtsverfahren auf bis zu 36 Millionen Lewa (rund 18 Mio. Euro) geschätzt. Der Marktwert der in 487 Päckchen sortierten Drogen könnte bis zu drei Mal höher liegen.

Bis zu 15 Jahre Haft

Die Ladung Bitumenrollen war für eine bulgarische Firma bestimmt, dessen Besitzer festgenommen wurde. Auch ein Zöllner wurde bei der Polizei-Aktion festgesetzt. Die beiden Bulgaren können zu Haftstrafen von bis zu 15 Jahren verurteilt werden. Ermittler gehen davon aus, dass die konfiszierte Großmenge Drogen eher nicht für den bulgarischen Schwarzmarkt bestimmt war. Durch das EU-Land auf dem Balkan führen mehrere Landrouten von Drogenschmugglern.