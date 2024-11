Mega-Rechnung für gestrandeten Russen-Jet in München

Mehr als zwei Jahre lang war ein russisches Flugzeug in München gestrandet.

Am 27. Februar 2022 – also drei Tage nach dem russischen Einmarsch in der Ukraine – landete eine Aeroflot-Maschine aus St. Petersburg am Flughafen München. Weil der deutsche Luftraum wenig später für russische Flugzeuge gesperrt wurde, musste der Airbus A320-200 am Boden bleiben.

Mehr als zwei Jahre war der Russen-Jet in München gestrandet und musste täglich zwischen 340 und 560 Euro Parkkosten zahlen. Jetzt wurde bekannt, dass der Dauerparker bereits seit Juni weg ist.

Die Aeroflot-Maschine gehört nämlich der chinesischen Leasing-Firma „CMB Financial Leasing“, die den Airbus nun wieder zurückhaben wollte. Dafür wurde der Jet nicht nur vor der Abholung aufwendig gewartet, sondern auch die Park-Rechnung über 460.000 Euro beglichen. Das Geld sollten die Chinesen aber schon bald wieder eingenommen haben. Die monatliche Leasingrate für einen A320 beträgt 240.000 Euro.