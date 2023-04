Mega-Wirbel um Peinlich-Auftritt von Joe Biden

Seit dieser Woche ist es fix: Joe Biden will im kommenden Jahr noch einmal bei der US-Präsidentschaftswahl antreten und weitere vier Jahre im Weißen Haus regieren. Dabei stellt sich aber die entscheidende Frage: Wie fit ist der 80-Jährige noch?

Biden traf anlässlich des „Take Your Child to Work Day“ mehrere Kinder vor dem Weißen Haus. Der eigentlich lockere Termin wurde dann aber für den US-Präsidenten fast zur Blamage und befeuert neuerlich die Debatte um sein Alter.

Zuerst konnte Biden die Namen seiner sechs Enkelkinder nicht nennen. „Ich habe eine vergessen", musste der US-Präsident einräumen, als ihm die vierjährige Tochter Navy seines Sohnes Hunter einfach nicht einfiel. Dann hatte Biden auch Probleme, seinen Lieblingsfilm Top Gun zu benennen: „Ich mochte diesen Film über den Typen, der mit Kampfjets fliegt“, rang der 80-Jährige um eine Antwort.

Joe Biden is asked by a kid the last country he visited and he can’t remember. He was in Ireland last week, which he didn’t remember until a kid told him. Good lord: pic.twitter.com/xpnklgA6sP