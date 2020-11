Mehrere Menschen in Oberhausen mit Stichwaffe verletzt

Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen.

Deutschland. Am Donnerstagabend um 19 Uhr wurden in Oberhausen vier Menschen mit einer Stichwaffe angegriffen. Mindestens eine Person schwebt in Lebensgefahr. Die Polizei konnte keine näheren Hintergründe zum Tathergang angeben. Laut "Spiegel" soll es sich um einen familiären Hintergrund handeln. Der mutmaßliche Täter sei festgenommen und selber schwer verletzt – er werde ebenfalls intensivmedizinisch behandelt, wie "WAZ" berichtet.

"Nach derzeitigem Stand gehen wir bei den Betroffenen von Stichverletzungen aus", sagte ein Polizei-Sprecher gegenüber "WAZ". Wie viele Menschen genau verletzt wurden, war zunächst unklar.

Um welche Art von Stichwaffe es sich handelte, ist bis jetzt nicht bekannt. Laut Bericht forderte die Polizei Oberhausen Verstärkung aus Essen an, um Spuren zu sichern. Die Ermittlungen dauern an.