Melania Trump: Bewegende Rede am Grab ihrer Mutter

Gänsehaut-Moment als Melania ihre tote Mutter in der Kirche würdigte. Sohn Barron stand ihr bei.

Ex-First-Lady Melania Trump (53) trauert um ihre geliebte Mutter, Amalija Knavs. Am Dienstagstarb sie im Alter von 78 Jahren. "Mit großer Trauer muss ich den Tod meiner geliebten Mutter Amalija bekanntgeben", schrieb Melania Trump auf X.

© APA/AFP/GIORGIO VIERA ×

Donald Trump – derzeit im Vorwahlkampf-Stress – hat bereits im Dezember darauf hingewiesen, dass seine Schwiegermutter schwer krank sei und Melania sie in dieser schweren Zeit unterstütze.

Verabschiedung in Hochzeits-Kirche

Die Beerdigung fand gestern in der Bethesda-by-the-Sea Episcopal Church in Palm Beach (Florida) statt. Es ist die Kirche, in der Donald und Melania im Jahr 2005 geheiratet haben. Melania Trump hielt eine Gänsehaut-Rede für ihre Mutter: "Ihr fürsorglicher Geist kannte keine Grenzen und schuf ein Vermächtnis, das Generationen überdauern wird." Weiter: "Mit ihrer Schönheit und ihrem untrüglichen Sinn für Stil hat sie alle Blicke auf sich gezogen. Aber es waren ihre unerschütterliche Hingabe und ihre harte Arbeit, die sie außergewöhnlich machten."

Der wahre "Trump-Tower"

Tratsch-Thema Nummer 1 war aber ihr Sohn Barron. Mit seinen 17 Jahren überragt er den Rest seiner Familie deutlich. 2,01 Meter hoch ist er gewachsen. Selbst seinen großen Papa schlägt er in der Höhe um etwa 9 Zentimeter.