"Mel&Mel": Meloni veröffentlichte Foto mit Mel Gibson

Regisseur stieß auf der Suche nach Drehorten auf die italienische Regierungschefin

Italiens Premierministerin Giorgia Meloni hat auf ihren Sozialnetzwerken ein Foto mit dem australischen Regisseur Mel Gibson veröffentlicht.

Rolle von Jesus

"Mel&Mel" schrieb Meloni unter dem Bild in Anspielung auf ihren Familiennamen und auf den Namen des Regisseurs. Gibson arbeitet aktuell an einer Fortsetzung seines Films "Die Passion Christi" unter dem Titel "Resurrection" und sucht in Italien nach passenden Locations. Wie schon in Teil 1 wird Jim Caviezel die Rolle von Jesus übernehmen.





Dreharbeiten

Gibson besichtigte mehrere Ortschaften um Rom, die für die Dreharbeiten in Frage kämen, aber auch Matera, wo er 2004 die "Die Passion Christi", die Verfilmung des Leidensweges von Jesus Christus, gedreht hatte. Der Film löste anhand drastischer Gewaltszenen lautstarke Proteste der jüdischen Gemeinschaft aus. Gibson wurde damals Antisemitismus vorgeworfen. Der Regisseur hingegen verteidigte sich und seinen Film. Er habe sich an die Bibel gehalten.