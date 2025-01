Meloni dementiert Vertrag mit Musks SpaceX

"Ich berücksichtige das nationale Interesse"

Italiens Premierministerin Giorgia Meloni hat am Donnerstag dementiert, dass ihre Regierung einen milliardenschweren Vertrag mit SpaceX, der Satellitengesellschaft des Tech-Milliardärs Elon Musk, abgeschlossen habe. "Ich bin ziemlich erstaunt darüber, wie einige Fake News umherschwirren, selbst nachdem sie dementiert wurden, wie im Fall des dementierten Vertrags mit SpaceX", sagte Meloni.

"Freunden einen Gefallen zu tun, das ist nicht meine Art. Ich berücksichtige stets nur das nationale Interesse. Und ich habe nie persönlich mit Musk über diese Angelegenheiten gesprochen", sagte Meloni auf einer Pressekonferenz in Rom.

Italiens Oppositionsparteien kritisieren Starlink-Projekt

Das Projekt Starlink, das Berichten zufolge einen Wert von 1,5 Milliarden Euro hat und sich auf über fünf Jahre erstreckt, wurde von den Oppositionsparteien scharf kritisiert. Die Opposition stellt in Frage, ob der Umgang mit strategischen Kommunikationssystemen einem Musk-Unternehmen anvertraut werden sollte und warf Meloni vor, Italiens nationale Sicherheit zu gefährden.

Die 47-jährige Meloni hatte am Montag dementiert, dass bei ihrem Besuch beim designierten US-Präsidenten Donald Trump in Florida am Wochenende, bei dem auch Musk anwesend war, Verträge mit dem Milliardär unterzeichnet oder Geschäfte besprochen worden seien. Sie hatte solche Berichte als "lächerlich" bezeichnet.

Konkret geht es bei dem SpaceX-Projekt Starlink um Kommunikationsdienste für die italienische Armee im Mittelmeerraum sowie die Einführung sogenannter Satellitendirektdienste, die in Notfällen wie Terroranschlägen oder Naturkatastrophen genutzt werden sollen. Bereits diskutiert werden verbesserte Internetverbindungen in Italien durch die Nutzung der Musk-Satelliten.