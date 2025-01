Meloni bezeichnet Musk als "genial"

Italiens Premierministerin Giorgia Meloni hat den Berater des designierten US-Präsidenten Donald Trump und Tesla-Chef Elon Musk als genial bezeichnet.

"Wir sind definitiv zwei Menschen, die eine sehr gute Beziehung haben. Elon Musk ist ein brillanter Mann und es ist immer sehr interessant, sich mit ihm auszutauschen", so Meloni im Interview mit dem am Freitag erschienenen italienischen Wochenmagazin "Sette".

"Musk ist eine große Persönlichkeit unserer Zeit, ein außergewöhnlicher Innovator, der immer die Zukunft im Blick hat. Ich finde es ganz natürlich, mit ihm einen Dialog zu führen. Natürlich gibt es Dinge, bei denen sich unsere Standpunkte ähneln, und andere, bei denen wir weiter voneinander entfernt sind, aber das hindert uns nicht daran, uns auszutauschen", erklärte die seit Oktober 2022 amtierende Rechtspopulistin.

Nur freundschaftliche Beziehung zwischen Musk und Meloni

Medien hatten zuletzt wiederholt über die freundschaftliche Beziehung zwischen Meloni und Musk spekuliert. Der 54-jährige Musk hatte im September eine romantische Beziehung mit Meloni dementiert, die er kurz davor in New York getroffen hatte. Der Unternehmer reagierte damit auf Anspielungen eines Journalisten, der ein Foto der zwei veröffentlicht hatte.

Musk hatte sich wenige Tage nach Trumps Wahlsieg im November in die italienische Politik zugunsten Melonis rechtsgerichteter Regierung eingemischt. Zu den richterlich untersagten Plänen der Regierung in Rom, Migranten in Albanien unterzubringen, schrieb er auf X: "Diese Richter müssen weg".

"Institutionelle" Beziehung zu von der Leyen

Auf eine Frage zu ihrer Beziehung zur EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen antwortete Meloni: "Wir haben ein institutionelles Verhältnis, wie es zwischen dem italienischen Premier und dem Präsidenten der EU-Kommission selbstverständlich ist. Durch die Zusammenarbeit entstehen natürlich auch persönliche Beziehungen, die von gegenseitigem Respekt geprägt sind. Das ist ganz normal. Wir haben bei vielen Themen zusammengearbeitet, von denen einige für Italien von entscheidender Bedeutung waren, wie etwa die Abkommen mit Drittländern zur Bekämpfung der irregulären Einwanderung", sagte Meloni.

"In der Zusammensetzung der neuen Kommission, in der (der italienische Rechtspolitiker) Raffaele Fitto den stellvertretenden Vorsitz innehat, hat von der Leyen die Rolle anerkannt, die Italien zusteht, und sie hat es auch verstanden, dem starken Druck von links zu widerstehen", lobte die italienische Regierungschefin.