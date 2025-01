Dieser 960-Euro-Bonus kann jetzt beantragt werden

Für den Zuschuss sind einige Voraussetzungen zu erfüllen.

Hohe Kinderbetreuungskosten stellen viele Familien vor große Herausforderungen. Besonders Alleinerziehende bekommen in vielen Bundesländern deshalb eine Unterstützung – mit bis zu 960 Euro fällt dabei der Zuschuss in Oberösterreich besonders hoch aus.

Der Kinderbetreuungsbonus in Oberösterreich beträgt 80 Euro im Monat bzw. 960 Euro im Jahr und kann online auf der Webseite des Landes OÖ oder direkt beim Land Oberösterreich beantragt werden.

Dabei gelten einige Voraussetzungen. So darf von den Eltern kein kostenloses Kinderbetreuungsangebot bis 13 Uhr (Kindergarten bzw. Krabbelstube) in Anspruch genommen werden. Das Kind muss mindestens 37 Monate alt sein und in einem gemeinsamen Haushalt mit einem Elternteil in Oberösterreich leben. Zudem muss der Antragsteller österreichischer Staatsbürger bzw. EU-Bürger sein.