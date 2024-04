Messer-Attacke in Einkaufszentrum: Mehrere Tote

Der Messer-Angriff ereignete sich am Samstag um 16.00 Uhr Ortszeit im Einkaufszentrum Westfield Bondi Junction in der australischen Metropole. Ein Mann soll mehrere Menschen niedergestochen haben. Die Zeitung "Sydney Morning Herald" berichtet inzwischen von vier Toten.

Incident at Bondi Junction Westfield.



Heard what sounded like gun shots when inside the centre and all ran out.



People running along top level of bridge