Gondel-Unglück fordert Todesopfer

Bei Demo in Berlin: Polizei schaltet Israel-Gegner den Strom ab Die Berliner Polizei hat den umstrittenen "Palästina-Kongress" in Berlin am Freitag rund zwei Stunden nach Beginn aufgelöst. Das teilte ein Beamter den bis zu 250 Kongressteilnehmern am frühen Abend mit und forderte sie auf, den Saal zu verlassen.