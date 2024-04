Sex mit Pornostar: Prozess des Jahres gegen Trump startet

Sechs Wochen ab Montag im Gericht – statt Wahlkampfbühne. Droht ihm Haft?

New York. Begonnen hat alles mit einer Sexnacht im kalifornischen Urlauberort Lake Tahoe. Donald Trump nahm im Juli 2006 an einem Promi-Golfturnier teil. Nach kurzem Flirten lud er eine junge Frau, die als „Grüßerin“ fungierte, zum Dinner in seine Hotelsuite. Stormy Daniels, ein Pornostar, hatte Sex mit ihm. Es sei, wie sie fand, „lausig“ gewesen.

Mit Folgen: Die Affäre war der Start einer 18-jährigen Odyssee, die sie in Verruf brachte – und ihn jetzt in den Knast bringen könnte. Denn Trump sitzt ab Montag in einem New Yorker Gerichtssaal. Als erster angeklagter Ex-US-Präsident jemals. Es geht um eine Schweigegeldzahlung in der Höhe von 130.000 Dollar, die Trumps damaliger „Problemlöser“ Michael Cohen 2016 an Stormy überwies.

Hatte Trump mit Geld die Wahl beeinflusst?

Trump stand damals gerade während des Wahlkampffinales wegen sexistischer Aussagen („Grab ’em by the Pussy“) unter Beschuss. Ein neuer Sexskandal, und seine Kampagne wäre verglüht. New Yorks Staatsanwalt Alvin Bragg strickte aus der Zahlung eine 34-Punkte-Anklage: Denn die Zuwendung wurde in Firmenbüchern verschleiert. Und Bragg argumentiert, dass dadurch schwerere Verbrechen ermöglicht wurden (Wahlmanipulation, Steuervergehen). Die Höchststrafe bei einer Verurteilung: Vier Jahre. Pro Anklagepunkt.

Trump wütet gegen eine „politische Hexenjagd“. Fakt ist aber: Ab Montag muss er jede Woche vier Tage die Anklagebank wetzen, sein Wahlkampf läuft im Notbetrieb. Und das sechs Wochen lang. Aber: Trump hat seine vielfachen Rechtsprobleme (es gibt noch drei weitere Strafverfahren) bisher geschickt ausgenutzt, um sich bei seinen Anhängern als Opfer wildgewordener Demokraten-Kläger darzustellen. Und um Geld zu sammeln. Sogar sein Haftfoto („Mug Shot“) verhökerte er. Politisch hat ihm die Anklageserie bisher eher genutzt. Die Gefahr von gesiebter Luft drücke jetzt aber aufs Gemüt, dringt aus seinem Umfeld. Dazu wird er nach den Gerichtstagen auf eine mäßig gelaunte Gattin Melania treffen, nachdem bei dem Prozess frühere Seitensprünge wieder aufgerollt werden. Neben Kronzeugin „Stormy“ soll auch eine weitere Affäre aussagen.