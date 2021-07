Messerangriff am Düsseldorfer Flughafen

Bei einer Messerattacke im Düsseldorfer Flughafen ist ein Mensch verletzt worden. Der Täter ist auf der Flucht

Ein Angreifer hat im Düsseldorfer Flughafen mit einem Messer auf mindestens eine Person eingestochen. Laut einer Sprecherin der Polizei, sei eine verletzte Person am Weg ins Krankenhaus. mit einem Messer auf Leute eingestochen. Die Tat soll sich in oder vor der Abflugebene ereignet haben. Laut einer Sprecherin der Polizei, sei eine verletzte Person am Weg ins Krankenhaus.

Streit im Obdachlosenmilieu

Die Polizei geht von einem Streit im Obdachlosenmilieu aus, so ein Polizeisprecher am Dienstag. Der Täter werde derzeit gemeinsam von Bundes- und Landespolizei gesucht.

Die Tat ereignete sich in einem der Flughafen-Parkhäuser an einem Parkschein-Automaten. Das Opfer sei nicht schwer verletzt. Flugsicherheit und Luftverkehr seien nicht betroffen.