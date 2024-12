Messerangriff in kroatischer Schule: Kind (7) getötet

Bei einem Messerangriff in einer Volksschule in der kroatischen Hauptstadt Zagreb ist am Freitag ein siebenjähriges Kind getötet worden, fünf weitere Personen wurden verletzt.

Ein 19-Jähriger wurde festgenommen, berichteten kroatische Medien. Unter den Verletzten sind nach Angaben des Gesundheitsministeriums drei Schüler und zwei Erwachsene, die in umliegende Spitäler gebracht wurden. Eine Lehrerin befindet sich in Lebensgefahr. Das getötete Schulkind war sieben Jahre alt, bestätigte die kroatische Gesundheitsministerin Irena Hrstić. Die Tat wurde kurz vor 10.00 Uhr verübt. Der junge Mann habe mit einem "scharfen Gegenstand" eine Lehrerin und Kinder angegriffen, hieß es von der Polizei. An Ort und Stelle waren Berichten zufolge mehrere Rettungswagen, im Einsatz stand auch ein Rettungshubschrauber.