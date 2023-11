Mindestens neun Tote bei Brand in Shoppingmall in Pakistan

Die Zahl der Todesopfer könnte noch steigen, sagte Arshad Hussain von der Oberbezirksverwaltung der Stadt der Deutschen Presse-Agentur (dpa). 40 Personen wurden aus dem mehrstöckigen Gebäude evakuiert und in Krankenhäuser gebracht.

Das Feuer war den Angaben zufolge um 6.30 Uhr Samstag früh Ortszeit ausgebrochen. Nach gut vier Stunden konnten die Feuerwehren den Brand löschen. Laut Hussain wird das verkohlte und noch nicht abgekühlte Gebäude aktuell durchsucht, um noch eingeschlossene Personen zu retten. Die Brandursache war noch unklar.

Multiple casualties & injured due to suffocation after fire broke out in RJ mall, Near Johar morr.

Been a regular here for a long time. The mall is spacious, lacks safety equipment & definitely an emergency exit from top floors.#Karachi #RJMall pic.twitter.com/YViq81OZe7