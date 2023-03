Mobbing-Mord: Die Akte Luise (†12)

Luise (12) mit über 30 Stichen getötet: So viel Wut steckte in den Täterinnen Zwei Mädchen - selbst noch Kinder - haben in Freudenberg wohl die 12-jährige Luise erstochen. Strafmündig sind sie noch nicht. Nun übernimmt das Jugendamt und hat erste Maßnahmen für die mutmaßlichen Täterinnen ergriffen.