Monster-Strafen drohen: Das ist die Verbots-Liste in Lignano

Zu Pfingsten kommen jetzt die Monster-Strafen in Lignano. Beim Party-Wahnsinn "Tutto Gas" wird jetzt durchgegriffen.

Harte Strafen und Verbote, das erwartet die Feierbiester in Lignano.

Mega beliebt bei Österreichern

Bei Österreichern ist das „Tutto Gas“ mega-beliebt. Tausenden pilgern nach Lignano und feiern was das Zeugt hält. Am Badeort in Italien sind dann Alkohol, laute Musik und ganz viel nackte Haut angesagt.

Polizei greift hart durch

Nicht nur die Urlauber werden aufs Party-Gas drücken, auch die Polizei wird durchgreifen. Also: Achtung Party-People. Diese Kahr werden, wie letztes Jahr, wieder folgenden Verbote gelten: verschärftes Alkohol-Verbot, keine Wassermelonen, frühere Sperrstunden und nächtliche Strandsperren.

Bikini-Verbot

Neue Regeln kommen auch: Schon seit 5. Mai herrscht ein Bikini-Verbot! Touristen über 12 Jahren müssen abseits des Strandes und im Bereich des Hafens über Bikini oder Badehose normale, bedeckende Kleidung tragen.

Sex in der Öffentlichkeit verboten

Dazu kommen mehr Polizisten und Private Sicherheitskräfte. Schon bei der Einreise werden die Feierwütigen kontrolliert. Außerdem kommen diese Mega-Strafen: Wer das Bikini-Verbot missachtet, muss bis zu 500 Euro zahlen. Andere Verstöße können bis zu 5 000 Euro teuer werden! Die beiden Hammer-Strafen sind: bis zu 10 000 Euro für öffentliches Urinieren und bis zu 30 000 Euro für Sex in der Öffentlichkeit.